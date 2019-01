Opnieuw blazer bij ESD-SIC: 'Speel niet in sneeuw met stofdeeltjes'

Bij een blazer van ESD-SIC in Farmsum zijn donderdagochtend rond half twaalf stofdeeltjes vrijgekomen.

De brandweer en de Veiligheidsregio roepen inwoners van Farmsum daarom op om de deeltjes te laten liggen en kinderen niet in de sneeuw te laten spelen.

Het stof van de blazer is neergedaald in Delfzijl en Farmsum. De brandweer en de Veiligheidsregio overleggen in Delfzijl over de situatie. De provincie Groningen wacht de resultaten van het overleg af, voor het met een reactie komt.

Wat is een blazer?

Blazers komen vaker voor bij het bedrijf. Het zijn stofwolken van zand en petroleumcokes.

ESD-SIC maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk als gevolg.

'Geen extreme blazer'

'Het was geen extreme blazer, maar blijkbaar is er stof neergedaald in de haven van Delfzijl', zegt directeur Richard Middel van het bedrijf.

Middel zit elders in het land en was er niet van op de hoogte dat de Veiligheidsregio de zaak bespreekt.

'Vermoedelijk kankerverwekkende stof'

Uit onderzoek in opdracht van de provincie dat in december is gepresenteerd, bleek dat in de blazers 'vermoedelijk kankerverwekkende stof' zit, maar dat het risico voor de volksgezondheid gering is.

Lees ook:

- Meer snuffelpalen rond ESD-SIC: 'Uitstoot kankerverwekkende stof moet naar 0'

- Meetresultaten ESD-SIC bekend: gevonden vezels 'vermoedelijk kankerverwekkend'