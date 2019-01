Opnieuw blazer bij ESD; stof ligt in haven Delfzijl

Bij het chemische bedrijf ESD in Farmsum is donderdagmorgen rond half twaalf een blazer geweest.

Blazers komen vaker voor bij het bedrijf. Het zijn stofwolken van zand en petroleumcokes.

Wat is een blazer?

ESD maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk als gevolg.

Het stof van de blazer is neergedaald op de havenkades van Delfzijl en Farmsum. De brandweer gaat de rommel opruimen.

