Kampioenschap in Noordlaren is voor Groningen en Drenthe

Het gewestelijk kampioenschap in Noordlaren vrijdagavond wordt georganiseerd voor marathonschaatsers uit Groningen en Drenthe.

De eerste wedstrijd begint om 18:00 uur.

Aparte kampioenschappen

De deelnemers moeten woonachtig zijn in Groningen of Drenthe. Voor de beide provincies is een apart kampioenschap uitgeschreven.

De dames komen om zes uur als eerste het ijs op. Om kwart voor zeven is het de beurt aan de heren senioren. De masters rijden een uur later hun kampioenschap.

De verwachting is dat er in totaal zo'n zestig tot zeventig schaatsers op het evenement afkomen.

