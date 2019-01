Cultuurhuis De Klinker stevent voor het eerst af op zwarte cijfers

Cultuurhuis De Klinker in Winschoten is uit de rode cijfers. Het cultuurhuis schrijft voor het eerst in vier jaar tijd zwarte cijfers.

De Klinker heeft, zoals het nu lijkt, over het afgelopen jaar een plus van 26.000 euro. 'Dat weten wij in maart of april definitief. Het wachten is op de accountantsverklaring', zegt directeur Leo Hegge.

In de lift



'Het gaat steeds beter met De Klinker', vertelt Hegge. Het is een groot verschil met de eerste jaren. Het cultuurhuis werd eind 2014 opgeleverd en bleef jaar na jaar rode cijfers schrijven. De situatie leidde uiteindelijk tot zorgen bij wethouder Bard Boon. De directie van De Klinker moest vervolgens een plan van aanpak schrijven.

Maar betere tijden lijken aangebroken. 'De bezettingsgraad bij voorstellingen neemt steeds meer toe. Neem bijvoorbeeld een show van cabaretier Richard Groenendijk. Eerst zaten daar nog 250 mensen, de laatste keer 400. Al vind ik dat de zaal bij iemand met zijn kwaliteiten gewoon vol moet zitten', zegt Hegge.

Werk aan de winkel



Toch blijft er veel werk aan de winkel. De zalen zitten vaak niet vol en grote namen worden amper geboekt. Dat terwijl gevestigde cabaretiers ruim twintig kilometer verderop in theater Geert Teis in Stadskanaal wel te bewonderen zijn.

Hegge: 'Je hebt wel een jaar of vijf nodig om de boel te laten groeien. Dat geldt helemaal voor ons. In de tijd dat de nieuwe Klinker werd gebouwd, was er weinig draagvlak. Dat helpt niet mee.' Een groot deel van de inwoners van Winschoten en omstreken vond de bouw onnodig en te duur.

'Dat oude gebouw'

Maar dan juist moet je het volk verwennen met grote namen, zou je zeggen. Hegge: 'Daarvoor staan wij nog niet goed genoeg op de kaart. Geert Teis is het bolwerk van de regio, wij zijn dat niet.'

Hegge vervolgt: 'Managers weten ons vaak nog niet te vinden. En ik sprak laatst met iemand in Loppersum. Die zei: De Klinker, dat oude gebouw in Winschoten. Die weet dus helemaal niet dat wij een nieuw gebouw hebben. Dan heb je nog wat werk te doen.'

Samenwerking



Hegge gaat zich daar de komende jaren meer op richten. Daniël Wever, directeur van theater De Molenberg in Delfzijl, neemt vanaf het seizoen 2020-2021 de programmering voor zijn rekening. Hegge: 'Ik hou wel de regie in handen. Ik zeg bijvoorbeeld hoe veel grote shows ik wil, Daniël bepaalt dan de invulling in overleg met mij.'

De samenwerking moet leiden tot een betere afstemming. 'Soms heb je een show waarvan je weet dat er maar driehonderd mensen komen. Als diezelfde show een dag later in Delfzijl is, dan weet je dat je elkaar in de weg zit. Dat los je op deze manier op.'

Voor de artiesten is het minder prettig, die worden namelijk minder vaak geboekt. 'Zij vinden dit ook niet leuk', zegt Hegge. Wethouder Boon wordt wel enthousiast van de samenwerking: 'Wanneer je samen kunt inkopen, is dat natuurlijk prachtig. Je kunt elkaar mooi aanvullen. Ik heb daar alle vertrouwen in.'

