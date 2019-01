Groninger filmmaker Andres Fouché en 32 miljoen views op Youtube

Ze kennen elkaar van de straat, filmmaker Andres Fouché en de rappers van Dope D.O.D.. Zeven jaar geleden maakten ze met een aantal vrienden een videoclip bij het nummer What Happened? Op Youtube is die clip inmiddels meer dan 32 miljoen keer bekeken.

Nog altijd werken de rappers en de filmmaker samen.

De onderdoorgang van het Emmaviaduct vlak naast het Hoofdstation in de stad is deze middag het decor voor de opnames. Het moet uiteindelijk een clip worden voor Kwam.e, een rapper uit Hamburg, en Dope D.O.D.. Fouché filmt en regisseert.

Verslaafd aan filmmaken

'Fokking dope,' zegt rapper Jay Reaper van Dope D.O.D. over hun samenwerking met stadgenoot Fouché. 'Andres is verslaafd aan filmmaken. Zijn shots moeten perfect zijn en ook als het shot perfect is wil hij het nog eens vier, vijf keer overdoen. Dat is Andres, hij wil perfectie.'

Marlene Bakker, Hans Hanneman en De Staat

Voor What Happened? werkte de in Parijs geboren Fouché samen met onder andere Walker Pachler, die vorig jaar een film over de Groninger kunstenaar Matthijs Röling maakte. Tegenwoordig werkt Fouché solo en maakte onder meer videoclips voor Marlene Bakker, Hans Hanneman en De Staat.

De video voor What Happened? werd opgenomen in 2011. 'Die clip was een beetje de basis van mijn werk,' vertelt Fouché tussen de opnames door. 'Sowieso de ontmoeting met Dope D.O.D. was heel belangrijk. Frisse jonge gasten die de hele dag een beetje aan het blowen waren. Toen ontstond het idee. Wij maken video's, jullie muziek, laten we wat cools doen.'

Cool werd het, want de clip bij What Happened? werd een instant Youtube-hit. 'Het begon als een soort Groningse trots. Vrienden die het zagen, gingen het delen en voor we het wisten was het bekend in Duitsland, Frankrijk, Rusland.' Inmiddels is What Happened? op Youtube ruim 32 miljoen keer bekeken.

Clip Firestarter in twee dagen opgenomen

Fouché werd dankzij de Youtube-hit een veel gevraagd filmmaker. Onder meer de Nederlandse rockband De Staat is vaste klant bij de Groninger. 'Firestarter is een van mijn lievelingswerken,' vertelt Fouché. Ik kreeg de track toegestuurd van zanger Torre Florim en tien minuten later had ik het hele script voor de video al in mijn hoofd. We hebben de clip in twee dagen geschoten en in drie dagen gemonteerd.'

'Voor What Happened? hebben we heel veel effecten gebruikt en mede daardoor is die clip heel druk. Firestarter is het tegenovergestelde. Het heeft helemaal geen effecten en hele duidelijke cuts op de beats, de plekken waar je het verwacht. What Happened? is heel erg van de straat, Firestarter is cinematografisch.'

'Een goeie video ondersteunt de muziek, het liedje,' antwoordt de filmmaker op de vraag wat nu een goeie videoclip is. 'De artiest van het liedje moet goed neergezet worden. In de juiste 'character'. Bijvoorbeeld Hans Hannemann; die heb ik neergezet als acteur Michael Madsen. Ik vind dat hij daar heel erg op lijkt. Zo zie ik in iedere artiest een filmkarakter.'

Uiteindelijk wil Fouché speelfilms maken. Het script voor een horrorfilm ligt er al. Eerst moet de clip voor Kwam.e nog af. Die clip verschijnt begin februari op Youtube.