Doan is goud waard voor winnend Japan

Ritsu Doan heeft Japan hoogstpersoonlijk naar de halve finale van de Azië Cup geschoten. De speler van FC Groningen benutte vlak na rust een penalty, nadat hij was neergelegd. Daardoor won Japan met 1-0 van Vietnam.

De 21-jarige Doan begon wederom in de basis bij Japan. In de beginfase van de wedstrijd waren beide teams aan elkaar gewaagd. In de 23ste minuut werd een goal van Yoshida afgekeurd, nadat de VAR hands had geconstateerd.

Goede steekpass

Vlak voor rust was het Vietnam-speler Quang Hai met een goede kans na gepruts in de verdediging van Japan, maar doelman Gonda hield zijn ploeg op de been. Even later had Doan bijna een assist achter zijn naam staan, na een goede steekpass, maar het schot werd knap gekeerd door de doelman van Vietnam.

Penalty benut

In de tweede helft kwam Japan in de 57ste minuut op voorsprong. Ritsu Doan werd neergelegd in het zestienmetergebied, maar de scheidsrechter vond het in eerste instantie geen strafschop. Hij werd echter gecorrigeerd door de VAR en zo kreeg Japan alsnog een kans vanaf elf meter.

Doan ging zelf achter de bal staan en faalde niet. De Japanner miste eerder dit seizoen nog een strafschop tegen AZ.

Halve finale

Japan bleef daarna de betere ploeg, met een goed spelende Doan die de hele wedstrijd speelde. Komende maandag speelt Japan de volgende wedstrijd. Dan is China of Iran de tegenstander in de halve finale.

