Grenskantoor Rhederbrug krijgt nieuwe eigenaar: 'Binnen is het hopeloos'

Het grenskantoortje in Rhederbrug heeft binnenkort een nieuwe eigenaar. De laatste afspraken moeten nog worden gemaakt, maar volgens koper Tom Bakker wordt de handtekening over een paar weken gezet.

Hij betaalt er een symbolisch bedrag van één euro voor. 'Maar daar blijft het niet bij', lacht Bakker. 'En ook met het dubbele van dat bedrag kom ik er niet.'

Technische veren

Bakker is eigenaar van een fabriek die technische veren maakt. Hij heeft vestigingen in Groningen, Duitsland, India en China, en reed al langs het gebouw toen het daadwerkelijk nog een grenskantoor was.

Emotionele waarde

'Ik kwam hier dagelijks voorbij. We moesten in die tijd de douanepapieren klaarmaken, en dat werd hier gedaan. Ik kende die mensen allemaal. Vandaar dat ik dacht: dit is wat voor mij. Het heeft toch emotionele waarde.'

Maar de tijd heeft zijn werk gedaan, ook aan de grens. Sinds 1993 is er door het Schengen-verdrag vrij verkeer, en dus geen grenskantoor meer nodig.

Ruiten, Weißbier en een wc

Het vrije verkeer betekende voor het gebouwtje aan de Rhederweg vooral dat ruiten zijn ingegooid, lege flesjes Weißbier de dienst uitmaken op de vloer van het gebouw en het toilet naar het schijnt al jaren niet is doorgespoeld.

'Het is absoluut helemaal niks', zegt Bakker realistisch. 'En binnen is het hopeloos, om het maar heel plat te zeggen. Eigenlijk is alles kapot. Maar het wordt beter. We gaan het helemaal opknappen.'

Vergaderruimte

Het vernieuwde grenskantoor moet een ontvangstruimte worden voor internationale contacten. Een plek waar vergaderd kan worden, Bakker zijn kantoor heeft en een uithangbord voor het bedrijf.

'Buiten het kantoortje wil ik een paar veren plaatsen, en een bord met het logo van mijn bedrijf erop. En ik wil er een slagboom neerzetten, om de historie van het grenskantoor in leven te houden.'

Aanblik

Of dat mag, hangt voor een deel ook af van de gemeente Westerwolde. Die laat weten dat er over de aanblik van het gebouw afspraken worden gemaakt.

Mocht de gemeente akkoord gaan, dan kost de verbouwing volgens de nieuwe eigenaar zo'n 60.000 euro. 'We willen het zo snel mogelijk opruimen en rond de zomer moet het kantoortje klaar zijn.'

