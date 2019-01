Paarden manege Kloosterburen getroffen door droes

Het zit de paarden van manege De Marneruiters in Kloosterburen niet mee. Eerst werden enkele dieren getroffen door een besmettelijk verkoudheidsvirus en nu vertonen twee paarden symptomen van droes. De manege is inmiddels al twee weken dicht.

Volgens voorzitter Agnes de Boer van PSV de Marneruiters ziet het er goed uit voor de paarden die getroffen zijn door droes. 'Ja hoor, die worden wel weer beter.'

Isolatie

Droes is een zeer besmettelijke ziekte voor paarden, die zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Zieke paarden moeten daarom geïsoleerd worden.

Het is nog onduidelijk hoe lang de manege in Kloosterburen gesloten blijft. Een paard dat droes heeft gehad, draagt de bacterie nog vier tot zes weken bij zich. Over het algemeen is het advies de stal gesloten te houden tot zes weken na het herstel.