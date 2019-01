Rechtbank beëindigt tbs: terminale Groninger mag bij zus sterven

Een ernstig zieke tbs'er uit Groningen mag in vrijheid sterven. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De man is volgens de rechter geen gevaar meer voor de samenleving en mag na ruim zestien jaar uit de kliniek.

De 56-jarige Groninger werd in 2001 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie verkrachtingen, een aanranding en een mishandeling. Eerder was hij ook op de Antillen veroordeeld voor verkrachting. Hij zat lange tijd in een tbs-kliniek in Utrecht.

Nog weinig tijd

De man heeft uitgezaaide kanker en heeft niet lang meer leven, vertelde zijn behandelaar twee weken geleden tijdens een zitting. Zijn wens is om niet in een kliniek, maar bij zijn zus thuis in Rotterdam te worden verzorgd en daar te sterven.

Het Openbaar Ministerie vroeg tijdens de zitting om beëindiging van de tbs. Dat de rechtbank dat nu ook doet, is bijzonder. Normaal gesproken kan tbs met dwangverpleging in ons land niet zomaar opeens worden beëindigd.

Eerst moet een tbs'er nog minstens een jaar laten zien dat hij terug kan in de samenleving tijdens een zogeheten voorwaardelijke tbs. Maar die tijd heeft de ernstig zieke Groninger niet meer.

Geen kans meer op herhaling

Dat de rechtbank nu de tbs wel abrupt beëindigd, heeft ermee te maken dat er geen kans meer is dat de man nieuwe misdrijven gaat plegen. Zijn behandelaar vertelde dat hij bijna alleen nog maar op bed ligt en steeds meer morfine krijgt.

Verder onderdrukken libidoremmende middelen zijn seksuele stoornissen. De man houdt wel tot aan zijn dood psychische begeleiding van een GGZ-instelling.

