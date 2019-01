Verdachte van moord op Derk Kiers blijft vastzitten

De vrouw (28) uit Stadskanaal die maandag is opgepakt voor de moord op Derk Kiers, blijft in ieder geval nog twee weken langer vastzitten.

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. Kiers werd in 2011 dood gevonden in zijn woning in Wildervank.

Coldcase

De zaak zat jarenlang vast en werd in 2017 opgenomen in de eerste coldcasekalender. Die kalender heeft niet geleid tot de aanhouding van de vrouw uit Stadskanaal. Op basis waarvan de vrouw wel in beeld kwam, kan de politie niet zeggen.

Het Openbaar Ministerie kan niet ingaan op de redenen om de vrouw langer vast te houden. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat het 'in het belang van het onderzoek is'.

