Auto ramt lantaarnpaal, bestuurder mee voor verhoor

Een 48-jarige automobilist heeft donderdag op de Oosterhorn in Farmsum een lantaarnpaal omvergereden.

De man uit de gemeente Delfzijl is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De auto wordt onderworpen aan een technisch onderzoek.

'Opzienbarende situatie'

Daarmee is het volgens de politie geen standaard ongeval.

'Het is een opzienbarende situatie', zegt een woordvoerder. 'Je rijdt meestal niet ouf of the blue tegen een lantaarnpaal aan. Als er een vermoeden bestaat dat er andere zaken meespelen, verhoren we de bestuurder altijd.'