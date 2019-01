Wedde dat t Lukt! en Kledingbank Maxima dicht bij Appeltje van Oranje

De Groningse leefbaarheidsprojecten Kledingbank Maxima en Wedde dat t Lukt! zijn door naar de volgende ronde voor de drie hoofdprijzen van 15.000 euro van de Appeltjes van Oranje van het Nederlandse Oranjefonds.

Het vrijwilligersproject van multifunctioneel centrum De Stroming in de Stad en stichting Colourful het Hogeland vielen af. Alle vier de Groningse projecten kregen wel elk 1500 euro.

Thuis laten wonen

Kledingbank Maxima zamelt op verschillende plaatsen in onze provincie kleding in voor minima en Wedde dat t Lukt! probeert in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Koningin Maxima

Beide projecten zijn met tien andere elders in Nederland genomineerd voor drie prijzen van 15.000 euro, de zogeheten Appeltjes van Oranje. Op 23 mei reikt Koningin Maxima, beschermvrouwe van het Oranjefonds, de Appeltjes uit op Paleis Noordeinde.

Kennis en geld

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen.

Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld.

Lees ook:

