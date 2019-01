Het besneeuwde veld van Be Quick 1887. (Foto: Be Quick 1887)

Voetbalbond KNVB heeft alle amateurwedstrijden in district Noord afgelast. Het gaat om de categoriën A en B.

De afgelastingen gelden nog niet voor de wedstrijden Jong FC Groningen - Achilles 29 in derde divisie op zaterdag en Be Quick - rkvv in de hoofdklasse op zondag.