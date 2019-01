Winschoter misbruikzaak: 'Deze mannen hadden hun leven redelijk op de rit'

Vlnr: Max M. (29) advocaat Iris Djordevic, Sheldon R. (38), advocaat W.G. ten Have, Erik O. (25) (Foto: Petra Urban (rechtbanktekenaar))

Vier mannen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden over het veelvuldig misbruiken van een 13-jarig meisje uit Winschoten. Haar oom, die het misbruik initieerde, kreeg in juni acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

De verdachten die vandaag terechtstonden, hoorden minder forse straffen tegen zich eisen.

Datingsites

De jongste, een 25-jarige man uit Beerta, hoorde een eis van 42 maanden. Hij had als enige veelvuldig contact met het meisje via seksapps en datingsites. Hij wist, zo bleek uit chats, dat hij te maken had met een minderjarig meisje. Zelf ontkende hij dit.

Gefilmd

Twee andere mannen, een 38-jarige uit Almere en een 29-jarige Stadjer, hadden ook contact via sekssites en datingapps. Het meisje gaf zich hierop uit als meerderjarig. Haar oom beheerde deze accounts en chatte met mannen onder haar eigen naam. Hij maakte ook de afspraakjes voor haar, die zij dan moest filmen.

Boot afgehouden

De laatste man die terechtstond, een 40-jarige man uit Drenthe, was een bekende van de oom. De twee waren vrienden, en hij kende het meisje ook. Hij zei dat het meisje continu seksuele toespelingen maakte naar hem. Hij heeft naar eigen zeggen lang de boot afgehouden, maar ging uiteindelijk toch voor de bijl en had seks met haar. Ook tegen hem werden tien maanden cel geëist.

Cocaïne toegediend

Het jonge slachtoffertje moest alles filmen en werd op wrede wijze verkracht. Daarbij werd het kind onder andere vastgebonden aan een boom en kreeg zij cocaïne en andere drugs toegediend.



Een van de verdachten heeft twee kinderen in dezelfde leeftijd als het slachtoffer Noor Vloeimans - Verslaggever

Mannen met gezinsleven

Volgens RTV Noord-verslaggever Noor Vloeimans hadden de verdachten 'hun leven redelijk op de rit.'

'De zwaarste eis werd uitgesproken tegen de labielste van het stel; iemand met verslavingsproblematiek. Van de andere drie hadden er twee een gezin. Een van hen is een alleenstaande man met een baan. Hij wil weer een hbo-opleiding beginnen en zit nog in een asielprocedure. Een van de gezinsmannen heeft twee kinderen in dezelfde leeftijd als het slachtoffer.'

Berouw toonden de verdachten volgens Vloeimans wel in de rechtszaal. 'Tegenover het meisje, maar ook voor het overhoop halen van hun eigen leven.'

Meisje uit probleemgezin

Tijdens de zitting werd ook meer duidelijk over de achtergrond van het slachtoffer. Zij komt uit een probleemgezin. Haar moeder is verslaafd, prostitueert zich en kan niet voor haar zorgen. Daarom woonde het meisje bij haar oma, bijgenaamd 'Hitler'.

De oom van het meisje wierp zich op als vertrouwenspersoon, maar maakte op misbruik van zijn machtspositie. Hij verkrachtte haar 200 keer en bood het meisje actief aan op sekssites.

Als zo'n jong meisje zich op die manier aanbiedt, moet je je als man gewoon afvragen of dat wel in de haak is Gerben Wilbrink - Persofficier

Niet getwijfeld aan leeftijd

Hadden de vier verdachten dan echt geen idee dat het meisje minderjarig was? Zelf ontkenden ze dat. Het meisje zou 17 of 19 zijn. Beter dan dat wisten ze niet, zeiden ze. Maar volgens persofficier Gerben Wilbrink maakten de mannen zich er zo wel erg makkelijk vanaf.

'Wat ons betreft hadden ze daar echt wel onderzoek naar kunnen doen. Als zo'n jong meisje zich op internet op die manier aanbiedt, dat ze seksueel contact wil hebben op hele vreemde plekken, dan moet je je als man gewoon afvragen of dat wel in de haak is en er niet gewoon misbruik van maken.'

Zaak gaat vrijdag verder

Vrijdag staan de overige vier verdachten in deze zaak terecht. Justitie vermoedt wel dat er meer mannen zijn die misbruik hebben gemaakt van het kind. In het onderzoek naar de zaak is een groot aantal filmpjes achterhaald.

De tweede dag van de misbruikzaak is vrijdag opnieuw via een liveblog op deze site te volgen.

