Directeur ESD-SIC: vanwaar al die ophef?

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt voor de blazer bij ESD-SIC in Farmsum donderdagochtend. 'Dat was tot nu toe nog niet eerder gebeurd', zegt directeur Richard Middel van het chemisch bedrijf.

'We hebben veel werk verzet om de blazers te reduceren', vervolgt Middel. 'Dat heeft effect, we zien het terug in de statistieken. Helaas heeft er weer een plaatsgevonden. Elke keer is er een te veel.'

Meer tijd nodig

Waarom het ondanks de vele inzet dan toch weer is gebeurd? Middel: 'We zijn helaas niet in staat om temperatuurmeters en camera's op te hangen in de hete ovens. We onderzoeken elke keer de oorzaak, maar hebben tijd nodig om het op te lossen.'

Verwaarloosbaar

De ophef om de zwarte deeltjes waarmee Farmsum na de blazer is bedekt, vindt hij een lichtelijk overtrokken. 'Het risico (op gezondheidsklachten, red.) is verwaarloosbaar en is nog minder dan het winnen van een staatslot.'

Daarentegen vindt hij het een beslissing van de Veiligheidsregio om de omgeving te waarschuwen voor het gezondheidsrisico, wat de instantie inmiddels heeft gedaan. 'Daar wil ik het graag bij laten', aldus Middel.

