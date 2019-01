Deel dit artikel:













Belastingdienst gooit inventaris van gesloten café in de verkoop (Foto: Flickr/Angelica Portales (Creative Commons))

De belastingdienst doet de hele inventaris van het onlangs gesloten café No Limit in Winschoten vrijdagmorgen in de verkoop.

No-Limit moest in december op last van burgemeester Rika Pot van Oldambt zijn deuren sluiten. Volgens de gemeente is de exploitant niet van onberispelijk gedrag en wordt daarom geen vergunning afgegeven. Geschonken aan minderjarigen Ook bleek uit controles dat er werd geschonken aan minderjarigen. Zonder vergunning mag een horecagelegenheid niet gerund worden en daarom werd eind oktober besloten dat de kroeg dicht moest. Sfeer De gemeente Oldambt is in overleg met de politie en de horeca om de sfeer op en rond het Marktplein te verbeteren. Daarover worden binnenkort afspraken gemaakt. De executieverkoop van de inventaris van No Limit begint om 11.00 uur. De bezichtiging is vanaf 10.30 uur. Lees ook: - Twee kroegen dicht op Winschoter Marktplein na gedoe over vergunningen

