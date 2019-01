Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











JustAthlete: heel wat anders dan AthleteShop, of toch niet? (Foto: RTV Noord)

De naam komt sterk overeen, het logo lijkt sprekend op dat van Athleteshop en ook de site heeft heel veel weg van die van de failliete Groninger webwinkel. En de slogan, die is precies hetzelfde: The Athlete in Everyone.

Geschreven door Loek Mulder

Redacteur NoordZaken

JustAthlete heet het nieuwe bedrijf, dat net als Athleteshop sport- en vrijetijdsspullen verkoopt. Maar met Athleteshop heeft de nieuwe webshop niks te maken, zegt eigenaar Ayalon Blog. De e-commerce-ondernemer uit Amstelveen heeft van de curator de techniek van de Athleteshop-website gekocht uit de failliete boedel. Mooi kunstje JustAthlete.nl draait nu op de software die Athleteshop heeft gebouwd. 'Het ging ons alleen om de techniek van de webwinkel', zegt Blog. 'Met hun verkoop door heel Europa deed Athleteshop een mooi kunstje. De content van de sites in verschillende talen met 170.000 artikelen is voor ons waardevol.' De site van JustAthlete staat inmiddels online, maar bestellen bij de nieuwe webshop kan nog niet. Op de site meldt JustAthlete in februari live te gaan. Wat achtergebleven

Her en der op de site zijn nog folders en teksten te vinden waar Athleteshop in figureert. 'We hebben zo veel mogelijk weg proberen te halen, maar het kan zijn dat er nog wat is achtergebleven', zegt Blog. Ook aan het ontwerp met de naam en het beeldmerk wordt gewerkt. 'Het ligt momenteel bij de designer.' Faillissement Athleteshop.nl ging eind juni vorig jaar failliet. Het bedrijf van oud-schaatser Yuri Solinger ging ten onder aan een schuldenlast die het vooral bij leveranciers had opgebouwd. Vorige week werd bekend dat de broer van Yuri Solinger start met een nieuwe webwinkel Xolt.nl. Lees ook: - Solinger-broer van start met nieuwe webshop

- Definitief geen doorstart Athleteshop