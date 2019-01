Groen licht voor Damster versterkingsplan, 'maar we moeten niet de kop-van-jut worden'

Tekening van het nieuwe Opwierde-Zuid in Appingedam

'Het is een goed plan, maar er komt wat op ons af', verzucht raadslid Cees van Eekelenburg (D66) donderdagavond tijdens het bespreken van het Plan van Aanpak voor de versterking in Appingedam. 'Het beangstigt mij in welke rol wij terechtkomen.'

De Damster raad sprak over de lokale uitwerking van het Plan van Aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), dat in november werd gepresenteerd. Daarin staat dat er in het hele aardbevingsgebied mogelijk 11.000 panden versterkt moeten worden.

Meest in het oog springend is tot nu toe de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam: bijna alle vierhonderd woningen worden gesloopt en herbouwd. Alle wegen worden vernieuwd; geen klinker blijft liggen.

Andere volgorde

De gemeenten werken de gevolgen voor haar eigen inwoners nu verder uit. Grootste verschil met de aanpak eerst is de volgorde waarin huizen aan de beurt zijn.

Tot begin 2018 werd gekeken naar de meest risicovolle dorpen en wijken. Nu focussen gemeenten en Nationaal Coördinator zich op de meest risicovolle panden, verspreid over het gebied.

Meeste risico

Ze gebruiken daarbij het HRA-model, een rekenmethode van de NAM die op basis van een kansberekening de meest kwetsbare gebouwen in beeld brengt.

Volgens wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) zijn de meeste huizen met een verhoogd risico in Appingedam al geïnspecteerd: 'Voor de resterende 200 woningen moet nu capaciteit en geld beschikbaar komen, zodat we in het eerste kwartaal van dit jaar kunnen starten met de inspecties.'

Zorgen

De gemeente is bij de nieuwe aanpak de grootste kartrekker van het hele gebeuren. Partijen in de gemeenteraad maken zich zorgen om die rol. CDA-fractievoorzitter Bert Raangs:

'Mensen moeten uit hun woning, kinderen moeten eruit, dat doet iets met een gezin. We moeten heel goed kijken naar communicatie daarover en aandacht daarvoor. Want als we het fout doen, kijken ze óns erop aan.'

Kop-van-jut

Van Eekelenburg (D66) is bang het vertrouwen te verliezen dat mensen nog in de gemeente hebben: 'Niks is zo moeilijk als een slechtnieuwsgesprek. Als het misgaat, zijn wij de kop-van-jut.'

Usmany wil dit ondervangen door vanaf nu mensen in kleine groepjes bij te praten: 'We gaan niet meer naar hele grote zalen met grote groepen inwoners. We willen op straat- of soms op wijkniveau mensen een doorkijkje geven wat er gaat gebeuren.'

ChristenUnie-Kamerlid op het matje

Het vertrouwen in de Haagse politiek is deze week verder gedaald, nadat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen de motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stemden, die opriep alle verzoeken uit de brandbrief van de regio over te nemen.

ChristenUnie-raadslid Ina Schenkel heeft het daar moeilijk mee, gaf ze donderdagavond toe tijdens de raadsvergadering. Woordvoerder Carla Dik-Faber kwam deze week na de stemming naar Groningen om tegenover alle ChristenUnie-fractievoorzitters uit te leggen waarom ze tegen de brandbrief stemde.

Vertrouwensprobleem

Schenkel: 'We waren niet blij met deze stemming. Ze probeerde uit te leggen waarom ze zo gestemd heeft, maar dat vonden wij niet overtuigend.' Ook D66-raadslid Van Eekelenburg heeft het er moeilijk mee dat zijn partij tegen was:

'Ik heb van mijn partij een hoop mooie woorden gehoord voor dit gebied, maar als het puntje bij paaltje komt, schijnen er toch andere belangen mee te tellen. Daar heb ik heel veel moeite mee. Dat is een vertrouwensprobleem wat ik nu met mijn eigen partij heb op dat gebied.'

Bijpraatsessies

De gemeente Appingedam heeft donderdag niet alleen van de gemeenteraad, maar ook van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) goedkeuring gekregen voor het lokale versterkingsplan. De komende maanden worden de bewoners verder bijgepraat over de vervolgstappen.

