Man die op indringers schoot, handelde uit noodweer' De Antaresstraat, na de schietpartij in 2016. (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

De 33-jarige Delfzijlster die in november 2016 in zijn toenmalige woning in de Antaresstraat in de stad Groningen meerdere schoten loste, handelde uit noodweer. Dat zei de officier van justitie donderdag voor de rechtbank.

Geschreven door Marjan Buring

De man hoorde een jaar cel geëist worden voor verboden wapenbezit, hennepteelt en diefstal van stroom. Die laatste straf heeft hij in voorarrest uitgezeten. Blinde paniek De man stuitte die middag in november op een indringer in zijn woning. Een onbekend gebleven man met een bivakmuts stond verdekt opgesteld in de badkamer. De indringer schoot als eerste, waarop de Stadjer naar eigen zeggen in blinde paniek terug schoot. Hij vluchtte vervolgens naar buiten. Omstanders zagen dat niet alleen de 33-jarige bewoner het portiek uitrende, maar ook een man met een bivakmuts op. Die laatste vluchtte op een scooter. Beiden raakten niet gewond. Dommer voor In de woning van de Stadjer ontdekten de agenten de resten van een hennepkwekerij. De 250 planten die daar hadden gestaan waren volgens de oud-Stadjer gestolen. De stroom werd illegaal getapt. De verdachte zei op zitting dat hij hier niets van wist. De rechter verwonderde zich hierover: 'Doet u zich niet een beetje dommer voor dan u in werkelijkheid bent?' Twee wapens De behandeling van de zaak heeft lang op zich laten wachten. Dit kwam volgens de officier, omdat er vele onderzoeken zijn uitgevoerd. Daaruit bleek onder meer dat er inderdaad met twee wapens is geschoten, waaronder het wapen van de Stadjer. De indringer is nooit meer opgespoord. 'Zo zijn er nog veel zaken onduidelijk gebleven', zei de officier. Stuk beter De officier gaat ervan uit dat de 33-jarige oud-Stadjer die dag zichzelf verdedigde. 'Had de ander niet geschoten, dan had de verdachte ook niet geschoten', zei de officier. Na zijn verhuizing naar Delfzijl gaat het met de 33-jarige een stuk beter. Hij heeft de meeste contacten in Groningen verbroken en is sindsdien niet meer met justitie in aanraking geweest. Lees ook: - Verdachte schietpartij Antaresstraat op vrije voeten

