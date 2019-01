Man krijgt vier jaar cel voor wurgen van 2-jarig stiefzoontje

Een 35-jarige Stadskanaalster is voor het bijna wurgen van zijn 2-jarig stiefzoontje veroordeeld tot vier jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Medisch rapport

De man kneep een jaar geleden de keel dicht van zijn stiefkind. De man ontkent dit. Toch komt de rechter tot poging tot doodslag. Het medisch rapport was er duidelijk genoeg over dat het hier een wurgpoging betrof.

Striemen in de hals

Het kind had beschadigingen in zijn hals en slijm in zijn longen. Ook waren er striemen in zijn hals zichtbaar.

De vader was alleen bij het kind in de kamer toen het onwel werd op de bank. De man rende naar boven, waar de moeder zat te bellen. Die belde direct het alarmnummer. Het jongetje op de bank had schuim op de mond, zijn ademhaling piepte. Zijn lippen waren blauw en hij huilde hees.

Oud letsel waaronder botbreuken

In het ziekenhuis zagen de artsen meer oud letsel, waaronder botbreuken. Dit letsel werd de man niet te laste gelegd. Hij werd hiervoor dan ook niet veroordeeld. De arts deed wel melding van kindermishandeling.

De Stadskanaalster is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Er zijn geen psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld. Wel zwakbegaafdheid. De feiten kunnen hem daarom in verminderde mate worden aangerekend.

De man moet zo nodig zich laten behandelen.