In hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen moordenaar van Hilly Rogaar

Voor moord op Hilly Rogaar is in hoger beroep twintig jaar cel geeist tegen de 45-jarige Veendammer Kasper B. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord.

B. werd in juni 2017 door de rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel.



Zowel de rechtbank als het OM vinden dat het kan worden bewezen dat de verdachte op 4 of 5 november 2015 het slachtoffer in haar huis met ether heeft bedwelmd en een kussen op haar hoofd heeft gehouden.

Dochters

Ten gevolge daarvan is het slachtoffer overleden. Dit deed hij terwijl zijn jongste dochter naast het slachtoffer lag te slapen. Daarnaast verklaart verdachte dat zijn oudste dochter in de deuropening stond.



De officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), spreekt voor het hof in Leeuwarden van een trieste gebeurtenis.

'Triest doordat een moeder, vriendin en dochter is overleden. En omdat een vader al een kleine drie jaar gedetineerd is op verdenking van het vermoorden van die moeder. Daarnaast zijn drie jonge kinderen hun normale gezinsleven kwijtgeraakt en hebben zij veel psychische schade opgelopen.'



Waarom

Op de zitting van donderdag gaf B. toe verantwoordelijk te zijn voor de dood van het slachtoffer. Bij het Gerechtshof in Leeuwarden kwam onder meer aan de orde de vraag waarom de verdachte dit strafbare feit heeft gepleegd.

Ook werd besproken hoe(lang) het kussen op het hoofd van het slachtoffer is gelegd of gedrukt. Daarnaast wilde de verdediging nog een getuige horen, maar dat verzoek werd door het hof afgewezen.

Geen enkel berouw

Justitie ziet naar aanleiding van de zitting geen reden het standpunt van het OM te herzien. Hij vindt een lange gevangenisstraf op zijn plaats vanwege de buitengewone ernst van de zaak.

'Hij heeft zich van den domme gehouden over wat er die nacht is gebeurd tegen de nabestaanden. Daarnaast heeft hij bewust gelogen tegenover de politie en blijft hij zwijgen over het waarom van zijn daad. En hij heeft tegen zijn kinderen, tot de zitting van vandaag, geen enkele vorm van berouw getoond, terwijl we inmiddels drie jaar verder zijn.'

