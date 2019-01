Lycurgus plaatst zich voor bekerfinale

Abiant Lycurgus heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. In Kampen werd vrij eenvoudig met 3-0 gewonnen van Reflex.

De setstanden waren 25-16, 25-21 en 25-18 in het voordeel van de koploper in de Eredivisie. In de tweede set bleef Reflex tot 22-21 in het spoor van de Groningers.

Dynamo

De finale is op 17 februari in Zwolle tegen het Apeldoornse Dynamo. Zij wonnen met 3-1 van Sliedrecht Sport.

Het is de derde keer in vier jaar dat het team van coach Arjan Taaij de eindstrijd om de nationale beker bereikt. Vorig seizoen ging Lycurgus in de finale onderuit tegen Taurus.

Knap

Volgens Taaij is het knap dat zijn ploeg de finale heeft weten te bereiken, tegen een ploeg die niet zoveel meer te verliezen heeft. 'Je moet het toch maar even doen.'

Lees ook:

- Lycurgus worstelt en komt boven in Apeldoorn

- Lycurgus lijdt zeldzame nederlaag tegen Orion