Lopend Vuur: Flitspalen zijn nuttig

In Frankrijk is bijna tweederde van de vaste flitspalen buiten gebruik. Ze zijn vernield door de gele hesjesbeweging. Het gaat om tweeduizend kasten. De schade is ruim een half miljard euro.

De vraag is of die vaste flitspalen ooit allemaal vervangen gaan worden.

De maximumsnelheden op de wegen zijn ooit ingevoerd voor de veiligheid van de weggebruikers. De flitspalen controleren of we ons aan die regel houden. Bovendien hebben ze ook een psychologisch effect: als je ze ziet staan, ga je automatisch langzamer rijden.

Aan de andere kant baal je flink als je weer eens geflitst bent en een boete krijgt. Hoe denk jij hierover?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagramapp in de Stories.

Gevaar op de weg?

'Een corrigerende tik bij de opvoeding moet kunnen', was donderdag ons Lopend Vuur. Ruim 80 procent van de in totaal 5.536 stemmers is het daarmee eens.