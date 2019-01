Krant zonder foto's? Persfotografen staken

De kans bestaat dat u zaterdag een krant krijgt zonder nieuwsfoto's. Professionele nieuwsfotografen leggen vrijdag in het hele land het werk neer.

De fotografen vinden dat ze te weinig betaald krijgen door hun opdrachtgevers.

Dalend tarief

'In het beste geval is het tarief gelijk gebleven, maar in de meeste gevallen is het gedaald', zegt fotograaf Kees van de Veen uit Haren. Hij viel in 2010 in de prijzen bij de World Press Photo en won in 2014 de Zilveren Camera.

Minder opdrachten

Naast het dalende tarief is ook het gebrek aan opdrachten een probleem. 'Steeds minder collega's kunnen daardoor leven van de fotojournalistiek', zegt Van de Veen. 'Het gaat minder met de kranten en de fotografen zijn daar het eerst de dupe van.'

Foto maken of fotograferen

Volgens Van de Veen is het niet zo dat iedereen met een mobieltje maar een goede foto kan maken. 'Een foto maken is iets anders dan fotograferen. Je moet net dat ene moment weten te pakken en het valt niet mee om met een foto een sfeer neer te zetten of een verhaal te vertellen. Soms ben je een hele dag bezig om een goede nieuwsfoto te maken. Dan zou het ook mooi zijn als je naar rato betaald krijgt.'

Marktconform

Hoofdredacteur Erik Wijnholds van het Dagblad van het Noorden zegt professionele persfotografen wel degelijk te waarderen. 'Wij betalen onze freelancefotografen marktconform. We zitten zelfs bovenin. Uiteindelijk willen we allemaal meer verdienen, maar de kranten staan onder druk. We hebben online wel meer bereik, maar daar verdienen we nog niet heel veel mee.'

Meerdere fotografen hebben bij het Dagblad aangegeven dat ze vrijdag gaan staken. 'Maar een aantal zal wel werken, dus wij verwachten dat we morgen gewoon foto's in de krant hebben', besluit Wijnholds.