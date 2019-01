Lees terug: De tweede dag van de Winschoter misbruikzaak (update)

Nadat donderdag al vier verdachten voor de rechter verschenen, gebeurde dat vrijdag met vier nieuwe mannen opnieuw .

Ze stonden terecht voor het misbruiken van een 13-jarig meisje uit Winschoten.

De acht kregen het meisje aangeboden via Michel M. (46) uit Winschoten, de oom van het meisje. Hij werd vorig jaar juni veroordeeld voor het stelselmatig misbruiken en 'uitlenen' van zijn nichtje.

De verdachten wordt niet alleen misbruik van M.'s nichtje ten laste gelegd. Ook het filmen van de seksuele handelingen komt in de rechtszaal aan bod.

Hieronder kun je de verloop van de zaak teruglezen. Lees ook ons artikel over de eisen voor de eerste vier verdachten en hetgeen er donderdag naar boven kwam tijdens de rechtszaak.

Vertrouwenspersoon

M. wierp zich vanaf 2015 bij het meisje op als betrouwbare oom. Het meisje kon wel een vertrouwenspersoon gebruiken: ze had een moeilijke jeugd en woonde niet bij haar ouders.

Minstens honderd keer verkrachtte M. zijn nichtje, nadat hij haar had ingepalmd en overgehaald drugs te gebruiken. Hij leende haar ook uit aan bekenden, in ruil voor filmpjes van het misbruik. In juni 2017, twee jaar nadat de seksuele handelingen begonnen waren, durfde het kind naar de politie te stappen.

Topje van de ijsberg

Justitie vermoedt dat er meer mannen zijn die misbruik hebben gemaakt van het kind. In het onderzoek naar de zaak is een groot aantal filmpjes achterhaald. Oom M. was de spil in dit netwerk. De rechtbank veroordeelde hem vorig jaar tot acht jaar en tbs met dwangverpleging.

M. moet z'n nichtje een ton aan smartengeld betalen. Of de acht anderen ook een schadevergoeding moeten betalen, zal donderdag en vrijdag blijken.