Oudste lid slaat eerste paal kantine Sportpark Het Noorden

Je zou zeggen dat het behoorlijk lastig is met de vorst in de grond, maar vrijdagochtend is toch de eerste paal geslagen voor de nieuwe kantine en kleedkamers voor de stad-Groninger voetbalverenigingen Potetos en VVG.

De onderkomens van beide clubs brandden in september 2016 af. Sindsdien maken zij gebruik van de faciliteiten van VVK, de derde gebruiker van Sportpark Het Noorden. Onder meer door gesteggel over de financiën duurde het even voor de nieuwbouw een feit werd.

Beide clubs krijgen straks opnieuw een eigen kantine. Hun kleedkamers gaan ze net als vroeger delen. Het aantal kleedkamers wordt bovendien uitgebreid van acht naar tien.

'Ik kon wel huilen'

De 75-jarige Willem Tepper, die al 65 jaar lid is van VVG, had de eer de eerste paal voor het nieuwe clubhuis de grond in te slaan. Een bijzonder moment, vond hij.

'Ik heb het ook meegemaakt dat we naar dit sportpark verhuisden. Toen ik het bericht kreeg dat de kantine in brand stond, dacht ik eerst dat ze een geintje met me uithaalden. Maar toen het tot me doordrong, kon ik wel huilen. We hadden een heel leuke kantine', zegt Tepper.

Foto's gered

'Ik ben hier als een razende roeland naartoe gereden, maar ik kon niets meer doen, mocht ook niet meer naar binnen. Gelukkig heeft onze voorzitter, ondanks waarschuwingen van de brandweer, alle foto's gered. Waaronder een foto van mijn vader en mij toen ik vier was, ik was toen mascotte van het eerste', vertelt Tepper.

De afgelopen tijd was hij nauw betrokken bij de nieuwbouwplannen. Zo stond hij de architect en aannemer met raad en daad bij. Als technicus was Tepper namelijk nog bij de bouw van de afgebrande kantine betrokken.

Zelf afwerken

Tepper zegt reikhalzend uit te kijken naar de nieuwbouw. 'Gelukkig brandde de kantine van VVK niet af. We zijn daar ook heel goed ontvangen, maar ik ben blij dat we straks weer op onszelf zijn.'

Het duurt nog wel even voordat VVG en Potetos de nieuwbouw in gebruik kunnen nemen, want de aannemer levert het pand casco af. De clubs zorgen daarna zelf voor de afwerking. Ze hopen het nieuwe pand voor aanvang van het nieuwe seizoen, in augustus, te kunnen betrekken.

Foto: Elwin Baas/RTV Noord

