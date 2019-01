Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: gaan we naar binnen of zoeken we de kou op? In de zaal of toch niet? (Foto: Eigen foto's)

We zijn nog volop in de ban van het winterse weer, dat is ook te zien op social media. Maar we zien ook een wethouder met bovennatuurlijk kracht, of zou het anders zijn?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Hoera bij de Dierenambulance Na weken zoeken en proberen is eindelijk een loslopende hond gevangen. 2) Strooien maar Zij zorgen ervoor dat de wegen in Het Hogeland berijdbaar zijn. Sterkenburg Media maakte een mooie foto uit de hoogte. 3) Waar een wil is.... Buitensporters hebben het soms moeilijk met deze sneeuw en winterse kou. Waar de één de zaal opzoekt, gaat de ander gewoon buiten door. 4) Dat past net niet Je moet op deze brug precies weten wat je doet. 5) Kwartet Vier seizoenen, vier foto's! 6) Sneeuwpret Ook de selectie van FC Groningen weet zich prima te vermaken in de sneeuw. 7) Sterk staaltje Wij zetten ons geld toch op de machine, sorry wethouder. 8) Nieuwsuur Donderdag was er een reportage te zien in Nieuwsuur over de strijd tegen windmolens in Groningen en Drenthe. Bekijk hem hier. 9) Brrrrr Je moet er wat voor over hebben! 10) Tijd voor een nieuwe vlag Of past het juist bij deze foto? Rondje Groningen is er elke werkdag. Eentje gemist? Check dan ons archief!