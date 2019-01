Dit weekend in Groningen: tellen en bouwen, maar erger je vooral niet

De echte vrieskou is er dit weekend niet meer overdag, maar toch is het fijn om binnen de warmte op te zoeken. We hebben een paar heel aardige tips voor een prima tijdsbesteding op een rij gezet. En (vooruit) zowel voor binnen als buiten.

Vogels tellen

Je kunt het hele weekend meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling 2019. Van achter het raam kun je tellen hoeveel mussen, merels of bijvoorbeeld spreeuwen je ziet. Heb je een iets grotere tuin? Dan is het wel even de schoenen aan natuurlijk en een frisse neus halen.

IVN Leek-Nietap organiseert overigens een telling onder begeleiding, zaterdag om 09:30 uur bij de Cazemierboerderij aan de Hoofdstraat 227 in Tolbert. Meer informatie over zelf tellen vind je hier.

Erger je vooral niet

Zaterdag vindt in Stadskanaal alweer voor de zevende keer het Open Knoalster kampioenschap Mens-Erger-Je-Niet plaatst. Ouderwets speelplezier dus, maar met een fanatiek tintje. Het toernooi begint om 13:00 uur in buurtcentrum Maarsstee en deelname is gratis. Maximaal 64 deelnemers kunnen meedoen, dus inschrijven vooraf is nodig.



Nestkastjes en vogelvoer maken

Vogels kunnen wel een beetje steun gebruiken met deze kou en dus daarom organiseert het Groninger Landschap zondag om 14:00 uur een middag waarbij je zelf en vogelnestkastje kunt timmeren en leert om vogelvoer te maken. Locatie is boerderij de Hooilanden in Lettelberg, aanmelden is niet nodig.

Warme Wintermiddag in Stadskanaal

Buiten is het koud, binnen is er warmte in combinatie met verhalen en gedichten. Dat is de opzet van de vierde edities van de Warme Wintermiddag van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Zondagmiddag is het zover, vanaf 14:00 uur. Entree is 4 euro.

Veel plezier dit weekend! Laat je ons even weten of je het leuk vond? Gebruik #rtvnoord bij je bericht op Facebook, Twitter of Instagram.