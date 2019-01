Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Super Aduard dankzij herindeling nu ook zondags open (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Mogen supermarkten in de nieuwe gemeente Westerkwartier nu wel of niet open op zondag? In de vroegere gemeente Leek mocht het wel en in Zuidhorn niet. Verwarring dus. Supermarkteigenaar Patrick de Groot in Aduard trekt zijn eigen plan.

'Sinds 1 januari zijn wij open op zondag en de mensen in het dorp vinden het fantastisch', zegt De Groot. 'In Leek is de supermarkt ook open en we zijn nu toch allemaal één?' Leek wel, Zuidhorn niet Aduard hoorde voor de herindeling bij Zuidhorn en dus mocht De Groot zijn winkel toen niet opendoen op zondag. Maar in het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Westerkwartier is afgesproken dat de supermarkten elke zondag open mogen zijn van 13:00 tot 17:00 uur. 'Ik heb nog niks gehoord van het nieuwe gemeentebestuur. En we hebben het uitgebreid gecommuniceerd op Facebook.'