Super Aduard dankzij herindeling nu ook zondags open (update)

Mogen supermarkten in de nieuwe gemeente Westerkwartier nu wel of niet open op zondag? In de vroegere gemeente Leek mocht het wel en in Zuidhorn niet. Verwarring dus. Supermarkteigenaar Patrick de Groot in Aduard trekt zijn eigen plan.

'Sinds 1 januari zijn wij open op zondag en de mensen in het dorp vinden het fantastisch', zegt De Groot. 'In Leek is de supermarkt ook open en we zijn nu toch allemaal één?'

Leek wel, Zuidhorn niet

Aduard hoorde voor de herindeling bij Zuidhorn en dus mocht De Groot zijn winkel toen niet opendoen op zondag. Maar in het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Westerkwartier is afgesproken dat de supermarkten elke zondag open mogen zijn van 13:00 tot 17:00 uur.

'Ik heb nog niks gehoord van het nieuwe gemeentebestuur. En we hebben het uitgebreid gecommuniceerd op Facebook.'

In overtreding

Wethouder Elly Pastoor van Westerkwartier laat weten dat de super in Aduard in overtreding is. 'De nieuwe winkeltijdenverordening is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. En zolang die verordening er niet is gelden de regels van de voormalige gemeenten.'

'Ik snap de supermarkteigenaar wel. Die ruikt zijn kans en doet een beroep op rechtsgelijkheid, maar het mag niet wat hij doet. Dat gaan we hem ook zeggen', zegt Pastoor.

Geduld

De nieuwe winkelverordening is ambtelijk in voorbereiding en wordt volgens Pastoor zo snel mogelijk naar de gemeenteraad gestuurd. Wanneer het onderwerp op de raadsagenda staat, kan de wethouder niet zeggen. 'We werken er hard aan.'

Intussen is De Groot in Aduard dus illegaal bezig. Of de gemeente gaat handhaven op de overtreding? Pastoor: 'We gaan de zaak niet op de spits drijven, maar we verzoeken de winkeleigenaar nog even geduld te hebben.'

Update: aan dit bericht is de reactie van de wethouder toegevoegd.