Politie doet toch onderzoek naar gestolen schapen Lageland

Siert de Haan (r) is blij met het schrikdraadapparaat dat hij krijgt van Frederik Dijkstra (l) (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De politie heeft alsnog een onderzoek ingesteld naar de schapen die zijn gestolen bij schapenhouder Siert de Haan.

De boer werd in de nacht van zondag op maandag bestolen van honderd van zijn schapen uit een weiland in Lageland. Voor De Haan betekent dat een strop van zo'n 35.000 euro.

Camerabeelden en tips

De schapenboer deed aangifte bij de politie, maar die vertelde hem aanvankelijk geen capaciteit te hebben om onderzoek te doen.

Daar is de politie nu op teruggekomen, vertelt De Haan vrijdagochtend op Radio Noord. 'Ze zijn er zeer serieus mee bezig. Ze trekken onder meer camerabeelden en tips na. Ik hoop dat daar wat uit gaat komen.'

Veel media-aandacht

Nadat RTV Noord maandag berichtte over de omvangrijke diefstal, kwam een stroom aan media-aandacht op gang.

'Gisteren waren we nog op de landelijke tv. En ook op Facebook worden onze berichten veel gedeeld. We hebben al veel tips binnengekregen. Dat stemt ons toch weer hoopvol', zegt De Haan.

Verrassing

De schapenhouder werd vrijdag bovendien verrast door een geste van schrikdraadfirma Gallagher. De Haan kreeg een nieuw schrikdraadapparaat, want ook dat werd gestolen. 'Dit apparaat zet stroom op de draden, wat ervoor zorgt dat de schapen binnen de afzetting blijven', legt Frederik Dijkstra van het bedrijf uit.

De Haan nam het cadeau dankbaar in ontvangst: 'Dit is fantastisch. Zo slecht als we de week begonnen, zo goed eindigt het nu.'

Bekijk hieronder het item dat Noord Vandaag eerder deze week maakte over de schapendiefstal:



Lees ook:

- Honderd hoogdrachtige schapen gestolen: 'Dit gebeurt regelmatig'