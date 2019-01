Basisplaats lonkt voor Absalem tegen PSV

Samir Absalem begint zaterdag waarschijnlijk in de basis als FC Groningen het in Eindhoven tegen PSV opneemt. Hij neemt de plek in van de geschorste Zeefuik.

'Amir heeft stappen gemaakt. De afgelopen week heb ik hem een compliment gemaakt over hoe hij het de laatste tijd doet', zegt Buijs aan dag voor de wedstrijd tegen PSV.

'Over zijn voorbereiding op het seizoen waren we minder tevreden. Toen zag hij ook nog een transfer naar Jong PSV niet doorgaan, maar hij heeft de laatste tijd goede stappen gemaakt.'

Drie minuten

Absalem speelde dit seizoen drie minuten in het eerste team van FC Groningen. In de 5-2 gewonnen wedstrijd tegen NAC viel hij drie minuten voor tijd in. Vorig seizoen speelde Groningen met 0-0 gelijk tegen PSV. Absalem speelde toen negentig minuten mee.

Buijs wilde nog niet honderd procent zekerheid geven over de basisplaats van Absalem, maar het lijkt de meest waarschijnlijke oplossing. De overwinning tegen Heracles heeft het team een positieve boost gegeven.

'Het was heel belangrijk om die wedstrijd te winnen, helemaal als je kijkt naar het resterende programma', vertelt Buijs. 'Ook voor de jongens die een tijd niet hebben gespeeld is het nu zaak om helemaal fit te gaan worden.'

Bel Hassani 'uitbouwen'

Tegen Heracles speelde Bel Hassani zestig minuten mee. De bedoeling is dat het steeds een beetje meer gaat worden.

'We proberen dat steeds meer uit te bouwen tot hij helemaal fit is', aldus Buijs. 'Dat geldt ook voor de andere jongens die lang niet gespeeld hebben,'

Averij in Emmen

PSV speelde vorige week gelijk tegen Emmen. Buijs ziet dat niet als een voor- of nadeel. 'PSV is met één missie bezig en dat is kampioen worden. Je moet zelf top zijn en ook een beetje geluk hebben om een resultaat te boeken in Eindhoven.'

Bij Groningen is Zeefuik niet beschikbaar vanwege een schorsing. Verder moet Buijs het stellen zonder Kramer (geschorst), Pohl (geblesseerd), Hoekstra (geblesseerd) en Doan (Azïe Cup). Ko Ikakura is nog niet speelgerechtigd.