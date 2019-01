Drukke tijden voor verwarmingsmonteurs: 'Mijn cv viel steeds uit'

Je zult met deze temperaturen, waarbij de thermometer ook overdag niet boven 0 uitkomt, maar een kapotte cv-ketel hebben. Dan wil je natuurlijk dat 'ie zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Toch is het deze vrijdag bij Yvette Groot in Groningen nog lekker warm in huis. 'Het is hier nu inderdaad niet koud, maar ik heb toch maar de Energiewacht gebeld. Mijn cv viel steeds uit. Als ik dan op de resetknop drukte, deed 'ie het weer. Zo ging het de hele dag door, daar was ik zat van', zegt ze.

Lange dagen

En dus staat nu het busje van verwarmingsmonteur Jelte Bruiniers voor de deur. Bruiniers en zijn collega's maken momenteel lange dagen; ze willen niemand in de kou laten zitten.

Groots ketel geeft een 'E5'-melding. Een probleem met de ontsteking, weet Bruiniers. De kap van de ketel eraf, CO2-meting verricht, de aarding bekeken. 'Dit is niet goed. Hier moet een elektricien bij komen om de aarding goed te maken. Dus er is in elk geval wat aan de hand', stelt hij.

Fixen

De storingsmonteur komt dagelijks allerlei problemen tegen. 'De ene keer zijn mensen vergeten de ketel bij te vullen, dan weer is een expansievat of een radiatorkraan lek, of is de waakvlam uit. Er zijn zoveel mogelijkheden waarom een ketel het niet doet. Zo'n cv-ketel is met al die onderdelen net een auto. Maar ik kan het bijna altijd wel fixen.'

Tips

Of hij nog wat tips heeft, wil Radio Noord-verslaggeefster Jetta Post weten. 'Een goeie tip is om op je waterdruk te letten. Die moet tussen de 1 en 2 bar zitten, dan zit het goed. En als je een huis met ventilatieroosters aan de onderkant hebt, zet daar dan een kartonnetje tegenaan. Anders komt al die koude wind onder je huis door. Daar kun je bijna niet tegen stoken.'

Om vervolgens snel zijn werk aan de ketel van Groot te vervolgen, want storingen zijn er om opgelost te worden.