Wereldwinkels hebben het zwaar ondanks 'chocoladerepen en beelden' De wereldwinkel in Uithuizen (Foto: Jetta Post/RTV Noord)

In tien jaar tijd is het aantal wereldwinkels in ons land bijna gehalveerd. 'Het lijkt alsof we niet hip en leuk zijn', zegt Wilma Piersma van de wereldwinkel in Uithuizen. 'Maar dat zijn we wel.'

'We hebben concurrentie van grote supermarkten die steeds meer fairtradeproducten verkopen', zegt Piersma. Ondanks het negatieve effect op haar wereldwinkel is ze blij voor de 'kleine producenten in ontwikkelingslanden'. Grote ketens kiezen voor fairtrade De trend van wereldwinkel naar grote keten is terug te zien in de Top 100 Winkelformules. Van de 400 wereldwinkels tien jaar geleden bestaan er nu nog 234. De toppers in de lijst zijn de grote ketens, zoals de Albert Heijn en de Jumbo. 'Men weet ons steeds slechter te vinden', aldus Piersma. 'En dat is jammer.' Chocola en beelden De klanten die de weg wél weten te vinden naar de wereldwinkel, zijn 'specifiek op zoek naar iets'. De toppers volgens Piersma? De chocoladerepen van een populair merk. 'Maar ook de beelden doen het goed.' Lees ook: - Wereldwinkels hebben het steeds moeilijker (2016)