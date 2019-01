De export van spruitjes heeft een recordhoogte bereikt. En dat is niet zo gek, als je spruitjesboer Johan Doff uit Uithuizen beluistert. Hij steekt uitvoerig de loftrompet over de groente.

'Je kan er een lang verhaal van maken, maar het is heel simpel en wij Hollanders weten dat al lang: spruiten zijn gezond. Daar zijn ze ook in Amerika achter gekomen', verklaart Doff de groeiende exportcijfers.

'Het is beregezond'

'Ze moeten in Amerika van het probleem van de fastfood af. Met spruitjes hebben mensen sneller een volle maag en een voldaan gevoel. Het is beregezond. In grote wereldsteden als Washington kom je ze al tegen in de winkels.'

Ook de export naar Italië zit in de lift. 'Ze kunnen in de pasta, maar ook op de pizza. Als je maar een beetje creatief bent. Mensen moeten niet altijd zo star zijn', zegt Doff.

In de ovenschotel

Voor wie het water inmiddels in de mond loopt, heeft Doff nog een suggestie. 'Spruitjes in een ovenschotel! Eerst kook je ze even voor, dan snijd je ze doormidden. Samen met aardappelen, spek en wat Parmezaanse kaas in de oven. Die stook je even lekker op, hartstikke lekker eten!'

