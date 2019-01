'Elfstedenkoorts' bij gladheidsbestrijders: 'IJzel is lastig om te bestrijden'

Sneeuw, ijzel, vrieskou. Het zijn drukke tijden voor de gladheidsbestrijders. 'Het is een andere reuring en energie. Een soort Elfstedenmentaliteit', zegt Theo Helmus van de gemeente Groningen.

Helmus is coördinator gladheidsbestrijding. Ook voor de verwachte sneeuwval en ijzel van vrijdag heeft hij een plan paraat. Ondanks het feit dat het op de weg rustiger is de dag voor het weekend.

'We zijn de vijfde stad van Nederland, dus hebben ook op vrijdag een hele hoop verkeer.'

IJzel

Medewerkers van gemeente rijden 28 strooiroutes. Vrijdag staat een grote vijand van de gladheidsbestrijders in de weerkaarten: ijzel.

'Dat is lastig om te bestrijden. Je kunt alleen preventief strooien. IJzel is gevaarlijk. Ik zou zeggen: kijk uit!'

Sneeuw

Afgelopen dinsdag was het spitsuur vanwege sneeuwval. De onvoorspelbaarheid van het weer werd hier duidelijk volgens Helmus.

'Alles liep anders. Er zou maximaal 1,5 centimeter sneeuw vallen binnen drie uur. Het begon tegen half vier 's middags te sneeuwen en 's nachts om kwart over drie stopte het.'

12 uur in touw

'De uitruk zoals we in het hoofd hadden, liep even anders. We hebben tot vier uur doorgewerkt.'

