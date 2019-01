Deel dit artikel:













Wie zaten in deze auto op de avond van de Langestraat-branden? (Foto: Politie Oldambt)

De politie is op zoek naar de inzittenden van een auto die dinsdagavond 3 januari geruime tijd stil heeft gestaan voor twee panden aan de Langestraat in Winschoten. Die historische panden gingen later die avond in vlammen op.

De auto en de inzittenden zijn door meerdere voorbijgangers gezien. Drie volwassenen De auto op de foto is waarschijnlijk een ouder model VW Golf. De wagen rijdt iets voor negen uur vanaf de Gaslaan de Langestraat in en stopt voor de voormalige winkel van J.E. Smid. Op camerabeelden is te zien dat drie volwassenen uit de wagen stappen. De auto rijdt voor het uitbreken van de brand, rond half tien, via dezelfde weg terug. Getuigen De politie wil ook graag in contact komen met drie mensen die de auto mogelijk hebben zien staan. Het gaat om een mevrouw met een plastic tas in haar hand, een man met lichte schoenen, een stapeltje papieren en een mobiel in zijn hand en om een jongen met zwarte handschoenen op een fiets. Twee donker gekleurde mannen Eerder vroeg de politie al om informatie over twee donker gekleurde mannen. Die zouden bij een bewoonster van de eerste verdieping van één van de afgebrande panden voor de deur hebben gestaan. Deze oproep heeft volgens de politie veel reacties opgeleverd, maar de gouden tip zat er niet bij. Lees ook: - Politie zoekt 'verdachte mannen' bij Langestraat-brand in Winschoten