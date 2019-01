Magneetvisser haalt eeuwenoude kanonskogel boven: 'Hij weegt er best wel in'

Is het beginnersgeluk of heeft hij er gewoon een neus voor? Magneetvisser Daniël Ploeger uit Winschoten heeft een bijzondere vondst gedaan: een honderden jaar oude kanonskogel.

'Ik heb er een van acht kilo gevangen. Hij weegt er best wel in, zeg maar.'

Informatie zoeken

Ploeger 'ving' de kogel al een aantal maanden geleden. Samen met een journalist van Dagblad van het Noorden ging hij donderdag naar het Groninger Museum, om meer te weten te komen over de door hem opgeviste kanonskogel.

'Conservator Egge Knol zei dat het inderdaad een kanonskogel was, uit de 17de of 18de eeuw. Maar omdat er geen merk of wat dan ook opstaat, weet je niet wat de geschiedenis ervan precies is.'

Het was gewoon puur toeval, ik had er geen kennis van wat je daar kon vinden Daniël Ploeger - magneetvisser

'Puur toeval'

Ploeger vond hem bij de brug langs het Winschoterzijl. 'Samen met mijn vrouw. Het was gewoon puur toeval, ik had er geen kennis van wat je daar kon vinden. Heel veel magneetvissers hebben die kennis wel en gaan van tevoren kijken wat de geschiedenis van het gebied is.'

'Ik dacht eerst dat het een bom was'

'Ik ben gewoon heen gefietst en dacht: ik kijk wel, ik gooi hem er gewoon in. De tweede keer had ik hem er aan. Ik dacht eerst dat het een bom was, toen heb ik hem schoongemaakt en bleek het een kanonskogel.'

'Misschien dat ik hem over een tijdje aan een museum schenk, dat er echt belang bij heeft.' Vooralsnog staat de kanonskogel bij Ploeger thuis in de schuur.

'Iedere keer weer een verrassing'

De Winschoter doet sinds ongeveer een half jaar aan magneetvissen.

'Het is iedere keer weer een verrassing wat er aan komt, voor hetzelfde geld heb je alleen een roestige spijker, een andere keer heb je er een computer aan hangen. Of een kluis, dat kan ook. Maar zelf heb ik die nog niet gevonden. Het is altijd spannend wat je eraan hebt natuurlijk.'

Lees ook:

- Magneetvissers vinden consternatie rondom hobby 'onzin'