Containerramp: Sonar ziet 1300 objecten op Noordzeebodem

Het sonarschip Luymes van de Koninklijke Marine heeft ongeveer 1300 zogeheten 'contacten' op de Noordzeebodem boven Terschelling en Ameland in beeld gebracht.

De Marine heeft enkele van de sonarbeelden vrijgegeven. Ondanks de lage resolutie zijn de omtrekken van containers zichtbaar. De kleinere objecten zouden spullen uit de containers kunnen zijn die begin januari vanaf het schip de MSC Zoe de zee in zijn gevallen.

Zoeken naar containers

De Luymes is één van de twee schepen die door de marine worden ingezet om te zoeken naar de overboord geslagen containers.

'Die 1300 contacten kunnen containers zijn of spullen uit de containers', zegt woordvoerder Alex Kranenburg van de Marine. Het is volgens hem aan Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen om de beelden te interpreteren.

Doorlopend proces

De Luymes is één van de twee sonarschepen die door de marine gebruikt wordt om de zeebodem in kaart te brengen. Dat is een doorlopend proces, omdat die bodem continu verandert.

De schepen kunnen ook ingezet worden om de op zeebodem te speuren naar verloren scheepslading, zoals nu gebeurt.

