Energiebedrijven willen snelle procedures voor netwerkuitbreiding

Zonneparken moeten met spoedprocedures worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk

Dat schrijft voorzitter Medy van der Laan van Energie-Nederland, de vereniging van energiebedrijven in een column op de website van de vereniging.

Weinig capaciteit

In delen van Groningen en Drenthe is te weinig capaciteit op het netwerk, waardoor plannen voor zonneparken in de ijskast moeten. Een oplossing is nog niet in zicht.

'Een zeer onwenselijke situatie, juist gezien die ambitie om in 2030 75% van de elektriciteit duurzaam op te wekken. Dat niveau is vandaag 15%. “Nee” zeggen tegen het aan kunnen sluiten van duurzame bronnen is dus geen optie', aldus van der Laan.

Volgens de voorzitter moeten spoedprocedures voor vergunningen zorgen voor de aanleg van meer stroomkabels.

Spoedprocedures

De gemeenten en provincies moeten zorgen voor die spoedprocedures. En als daar nieuwe wetgeving voor nodig is, moet het rijk daar snel mee komen, vindt Van der Laan. Ze erkent dat het veel geld gaat kosten gepaard gaat met risico's.

Toch waarschuwt Van der Laan voor vertragingen in de energietransitie: 'Wat we wel zeker weten is dat dralen de energietransitie alleen maar duurder maakt'.

Lees ook:

- Enexis: Meld plannen voor energieneutraal maken tijdig bij ons

- Renovatie 48 nul-op-de-meterwoningen loopt vertraging op