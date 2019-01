Onderzoek: Actievoerders dumpten asbest bij windmolenlocatie Meeden

In december 2018 werd asbest gedumpt in Zuidbroek (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Anonieme actievoerders hebben inderdaad asbest gedumpt bij een toekomstige windmolenlocatie in Meeden. Dat bevestigt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen.

'We hebben de gevonden materialen onderzocht en het blijkt inderdaad om asbest te gaan. Alleen hebben we nog niet zoveel zicht op de hoeveelheid. Dat kunnen we op dit moment dus nog niet vaststellen', aldus Hoogendoorn.

Windmolenactivisten

Afgelopen vrijdag werden bij de locatie, nabij het knooppunt van de A7 en de N33 in Zuidbroek, borden geplaatst waarop voor asbest werd gewaarschuwd.

Die borden werden daar neergezet door tegenstanders van de komst van windmolens.

Tweede keer

Dezelfde groep actievoerders is zeer waarschijnlijk ook betrokken bij de dump van asbest bij de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek, afgelopen december. De tekst op gevonden pamfletten vertoont grote gelijkenissen.

Raad van State

Vanaf maandag behandelt de Raad van State de mogelijke komst van de windmolens bij Meeden. De gemeente Midden-Groningen is tegen de komst van het park, dat onder verantwoordelijkheid valt van de Rijksoverheid.

Wethouder Jaap Borg (VVD) en burgemeester Hoogendoorn (ChristenUnie) zijn de komende week ook bij de zittingen aanwezig.

