Venema Installations maakt alsnog doorstart; 30 medewerkers mee

Het in november vorig jaar failliet verklaarde bedrijf Venema Installations in de Eemshaven krijgt na bijna drie maanden een doorstart.

Bert Goslinga, de directeur van de failliete onderneming, neemt de boedel met één van zijn vennootschappen over. Van de in totaal ruim veertig medewerkers krijgen dertig een plek in het nieuwe bedrijf.

Weer opschalen

Na het faillissement werd op beperkte schaal doorgewerkt in de hoop dat een doorstart zou volgen. Vanaf nu wordt er weer opgeschaald.

'Er lagen afspraken over het doordraaien. Deze worden nu ingewisseld voor de nieuwe koopovereenkomst. Soms is het een puzzel om het eens te worden. Het kostte even tijd om alles op de juiste plek te laten vallen. Mooi dat het gelukt is', zegt curator Peter Fousert van PlasBossinade advocaten en notarissen in Groningen.

Bekend in de wereld

Venema Installations bestond ruim veertig jaar en levert machines en apparaten voor landbouw, transport en de (haven)industrie. Dat wordt in de nieuwe onderneming voortgezet.

Het bedrijf werd in de wereld vooral bekend van installaties om in suikerfabrieken het suikergehalte van en vocht in bieten te kunnen meten.

Buitenlands project liep fout

De oorzaak van het faillissement was dat een langlopend project in Duitsland en Polen niet gefinancierd kon worden.

