Slapen in een tentje in de kou: 'Ik overleef niet, ik leef'

Sneeuw en kou deren Dennis Vijsma niet. Hij slaapt al zes jaar in een tentje langs het Eemskanaal in Stad. 'Dit is gewoon een mooi leven.'

'Ik zorg voor goede kleding en in mijn tent heb ik tegenwoordig een hotukacheltje', zegt hij tegen verslaggever Ronald Niemeijer. 'Voor ik een houtkacheltje had, maakte ik stenen warm op een gaspitje. Die verdeelde ik in de tent en onder de dekens. Zodra het -25 wordt of nog minder, dan redt mijn hutkchacheltje het ook niet.'

Spartaans?

Als Niemeijer hem voorlegt dat het Spartaans is wat hij doet, moet Vijsma lachen. 'Spartaans houdt in dat je moet overleven. En ik overleef niet, ik leef.'

'Wollen dekens zijn een must. Die weren ook vocht af. En dat is mijn eerste kachel', zegt hij terwijl hij naar zijn hond Maya wijst. 'En ik ben haar eerste kachel. Ze slaapt ook gewoon bij mij in bed.'

