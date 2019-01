Plannen voor drie windmolenparken aan Duitse grens

Er zijn plannen voor de komst van windmolens aan de Duitse grens bij Sellingen en Veelerveen. Eerder kwamen al plannen naar buiten voor windmolens bij Bellingwolde.

Aan de grens staan op verschillende plekken al windmolens, maar dan aan de Duitse kant van de grens. Ontwikkelaar Prowind houdt zich bezig met de plannen voor de windmolens bij Sellingen en Veelerveen.

Tien turbines

'In het gebied bij Sellingen tussen de Burgemeester Buiskoolweg, de Zuidveldweg en de Duitse grens zien wij mogelijkheden om duurzame windenergie te realiseren', schrijft Prowind in een brief aan verschillende grondeigenaren in het gebied. Volgens Prowind is het gebied met een omvang van 255 hectare groot genoeg voor circa tien turbines.

In de brief nodigt Prowind de grondeigenaren uit voor een bijeenkomst. Die bijeenkomst was op 20 december. Volgens een medewerker van Prowind staan verschillende grondeigenaren 'niet onwelwillend' tegenover de plannen, al zouden die het wel 'samen met omwonenden' willen doen.

Veelerveen

Ook voor het grensgebied van Veelerveen zijn plannen. Prowind geeft aan dat de plannen voor beide parken nog in een pril stadium zitten. Wat voor windmolens er eventueel komen is niet duidelijk, al werkt het bedrijf normaal gesproken met molens van ongeveer 200 meter hoog.

Op welke termijn er eventueel windmolens moeten komen is nog niet te zeggen. 'Dat is pas duidelijk als er een volledig plan van aanpak ligt.'

Bellingwolde

De plannen voor een windmolenpark bij Bellingwolde kwamen vorige week naar buiten. Vier landeigenaren willen daar windmolens op hun terrein zetten.

Dat project wordt ondersteund door een andere ontwikkelaar, Solarfield.

Gemeente: (nog) geen medewerking

De gemeente Westerwolde moet toestemming geven voor de komst van de turbines. Momenteel zit dat er volgens een woordvoerder echter niet in: 'Er is nu geen beleid voor windmolens in onze gemeente. Net als bij de plannen voor een windpark bij Bellingwolde zal de gemeenteraad eerst beleid moeten vaststellen.'

