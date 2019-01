Duurzaamheid op z'n Gronings: 'Je moet op zoek naar realistische dingen'

Liftend, fietsend of met een elektrische auto zo duurzaam mogelijk de wereld over reizen. Dat gaan de Groningse dames Leonie van der Velde (30) en Jet ter Halle (32) vanaf volgende maand proberen.

'Eigenlijk zouden we 13 januari in het vliegtuig zitten voor een gewone reis. Later hebben we het hele plan omgezet en de tickets geannuleerd.'

Geen stereotypen

Van der Velde en Ter Halle zien zichzelf niet als stereotiepe duurzaamheidsmensen. Ze wonen niet in een tiny house,hebben geen regenwaterfilter op het dak en houden er geen veganistische levensstijl op na. Toch wordt het volgens hen hoog tijd dat duurzaamheid een belangrijkere rol gaat spelen in het leven van mensen. Is het niet voor de aarde, dan wel voor onszelf. 'De aarde heeft wel ergere dingen meegemaakt in het verleden. Maar om als mensheid te kunnen overleven, zullen we ons moeten gaan aanpassen', vertelt Van der Velde.

Realistisch

Maar hoe dan? Om antwoord te krijgen op die vraag starten ze met hun zelfbedachte Green Travel Challenge: een zo duurzaam mogelijke wereldreis. 'Het is een combinatie van een zoektocht naar de wereld en een zoektocht naar duurzaamheid. Hoe gaan mensen in andere landen met duurzaamheid om?', legt Van der Velde uit. Ter Halle vult aan dat ze zichzelf en anderen willen inspireren op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam wonen, leven, eten en reizen, zonder te onrealistisch idealistisch te worden: 'Ik geloof er niet in om te zeggen: ik eet nooit meer vlees of ga nooit meer met het vliegtuig. Dat is gewoon een te grote overgang voor een mens om vol te houden. Je moet op zoek naar realistische dingen die bij je passen.'

Bijschrift foto: Eerst zouden ze gewoon gaan vliegen. Later kwam het idee voor de Green Travel Challenge en was het vliegtuig geen optie meer.

Door hun ervaringen tijdens de reis te delen op hun website greentravelchallenge.com, proberen ze hun publiek daarbij te helpen. Van der Velde: 'Duurzaamheid is zo'n vaag begrip. Toen we aan mensen vertelden over onze duurzame reisplannen, was hun eerste reactie: waarom zou je dat doen? Door ons verhaal te delen hopen we mensen antwoord te kunnen geven op die vraag.'

Duurzaam reizen populair

Kilroy, een landelijk reisbureau dat onder andere mensen helpt bij het plannen van hun wereldreis, is enthousiast over het plan. 'Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Het lijkt me een hele uitdaging,' aldus Michel ter Borg van de vestiging in Groningen. Hij ziet dat duurzaamheid de laatste jaren een steeds belangrijker thema wordt voor wereldreizigers. 'Naast vliegreizen bieden wij ook treinreizen aan, zoals de Transmongolië Express. In onze winkel in Groningen merk ik dat er steeds meer vraag komt naar dit soort treinreizen. En toevallig kreeg ik gisteren nog hetzelfde verzoek van iemand, die wilde zo duurzaam mogelijk reizen.'

Onderzoek van Booking.com bevestigt deze trend. Zo gaf in 2017 nog 65 procent van de wereldwijde reizigers aan dat jaar van plan te zijn in een 'groene' accommodatie te verblijven, in 2018 wil 87 procent duurzaam op reis. Let wel, het gaat hier slechts om intenties. Of mensen het daadwerkelijk gaan doen is vers twee. Maar dat mensen zeggen dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt bij het boeken van een reis, is een feit.

Fietsen

Op 2 februari start de ontdekkingsreis van de vrouwen met een fietstocht naar onder andere een tiny house in Dronten en een waterstofauto van de TU Delft. Daarna trekken ze Europa, Azië en Oceanië door, op zoek naar meer van dit soort projecten.