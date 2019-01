Buurthuis 't Spoordok blijft open 'maar mensen met een hesje komen er niet in'

De bingo in 't Spoordok gaat vanavond in elk geval door (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Buurthuis 't Spoordok in Veendam heeft een goed gesprek gehad met de gemeente Veendam. De conclusie van buurthuis-voorvrouw Heidi Wiegman: het buurthuis blijft open, maar alles met een hesje komt niet meer binnen.

Het bestuur van het buurthuis had vrijdagmiddag een gesprek met een ambtelijke delegatie van de gemeente Veendam.



Ruimte gekregen

Inzet van het gesprek was de deze week ontstane onrust. Volgens burgemeester Sipke Swierstra was de groepering Brotherhood D.U. een 'outlaw motorclub' en Swierstra overwoog het buurthuis te sluiten.

Maar Wiegman en haar medebestuursleden hebben de ruimte gekregen om open te blijven, op voorwaarde dat de leden van Brotherhood D.U. daar niet meer zullen komen.

'En daar houden wij ons aan', zegt Wiegman. 'Het buurthuis is mijn kindje, dat moet openblijven. De mannen zijn welkom, maar zonder hesje aan. Iedereen met uniform, ook agenten en verkeersregelaars, moet als burger komen. Ik wil geen hesje meer zien.'



Recht van opstal

Een ander heikel punt wat de afgelopen weken ontstond, is het recht van opstal. De gemeente Veendam ontdekte per abuis dat het buurthuis geen geldig recht van opstal meer heeft. Dat recht is sinds 2016 verlopen.

'Maar ook daar hebben we goed met elkaar over gesproken', zegt Wiegman. Ze geeft aan goede hoop te hebben dat de gemeente Veendam het buurthuis dat recht opnieuw zal toekennen.



Besluit burgemeester

De gemeente Veendam liet bij monde van een woordvoerder weten volgende week met een inhoudelijke reactie te zullen komen. Dan zal burgemeester Sipke Swierstra mogelijk een besluit hebben genomen over het recht van opstal.

Wiegman en de vrijwilligers gaan echter met een goed gevoel het weekend in. De bingo die vrijdagavond stond gepland, gaat namelijk gewoon door.

