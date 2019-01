Metaalbewerker MBR uit Roden failliet; vijftien mensen mogelijk op straat

Metaalbewerkingsbedrijf MBR in Roden, voorheen Metaalbewerking Noord, is deze week failliet verklaard. Vijftien medewerkers dreigen ondanks een goed gevulde orderportefeuille hun baan te verliezen

De faillissementsaanvraag is op eigen verzoek ingediend, meldt curator Peter Bakker van BENK Advocaten in Groningen. MBR was tot 2014 in Groningen gevestigd en verhuisde toen naar Roden. De kosten van deze verhuizing en de toenmalige zwakke economische situatie bleven de onderneming de afgelopen jaren achtervolgen.

Zeven ton schuld

Het lukte niet om de financiële structuur in balans te krijgen. Zo zijn de aandelen de afgelopen jaren al twee keer van eigenaar veranderd. Bovendien zijn de marges in de metaalbewerking krap. De totale schuld bedroeg op de faillissementsdatum ongeveer 700.000 euro.

Veel orders

Volgens curator Bakker is in de basis sprake van een goeddraaiend bedrijf met een goedgevulde orderportefuille. De waarde hiervan is bijna 170.000 euro. De laatste drie jaren was de onderneming verliesgevend. Het negatieve resultaat over 2018 bedroeg bijna twee ton.

Verkopen

Bakker wil MBR het liefst middels een doorstart verkopen. 'Op dit moment hebben zich al enkele serieuze gegadigden gemeld. Er kan geboden worden op zowel de hele onderneming als delen ervan.' De huidige aandeelhouders bevinden zich ook onder de geïnteresseerden.

Voorlopig door

De onderneming wordt voorlopig voortgezet. Het maakt halffabricaten en eindproducten door plaatbewerking of constructiewerk van staal, aluminium of RVS.