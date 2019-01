'Veiligheid in gevaar door deze extremistische actie'

Het dreigement werd in het land achtergelaten (Foto: Gemeente Midden-Groningen)

'We zijn hevig verontwaardigd en ontdaan over deze extremistische actie. De veiligheid van de natuur, de gewassen en de omgeving is in het geding.'

Met die woorden reageert belangenvereniging LTO Noord op het dreigement van een anonieme actiegroep dat landbouwgronden in Groningen en Drenthe onherstelbaar verontreinigd zouden zijn. Vermoedelijk gaat het om grond waarop een windpark gepland is.

Groene schandvlekken

De claim werd afgelopen vrijdag aangetroffen bij de dump van asbest op het toekomstige windmolenpark N33 bij Meeden. De tekst van het dreigement luidt.

'Komende zomer, rond oogsttijd, worden de landbouwpercelen in Groningen en Drenthe, van Delfzijl tot Coevorden, bekend gemaakt die ook een behandeling hebben ondergaan. (...) Deze groene schandvlekken zullen niet te saneren zijn gezien de omvang/diepte en vormgeving van de verontreiniging.'

'Stevig ingrijpen nodig'

Uit die woorden valt op te maken dat de actiegroep de landbouwpercelen reeds vervuild heeft, of bezig is dat te doen. Volgens LTO Noord is daarmee 'een ernstige grens' overschreden.

'We roepen de overheden en politie op hier heel stevig op in te grijpen. We vinden dat hier duidelijk een bedreiging vanuit gaat.'

Onderzoek ingesteld

De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de asbestdump én de bredere claim over vervuilde landbouwgronden. 'Inhoudelijke informatie kunnen we niet delen, want dat kan het onderzoek schaden', laat een woordvoerder van de politie weten.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen geeft aan samen te werken met politie en justitie, maar kan ook geen verdere mededelingen doen.

Heeft u informatie over het dreigement van de actiegroep of de asbestdump, neem dan contact op met sslager@rtvnoord.nl.

Lees ook:

- Onderzoek: Actievoerders dumpten asbest bij windmolenlocatie Meeden

- Mogelijk asbest bij windmolens, burgemeester bezorgd om nieuw dreigement