De jacht op de ICT'er wordt steeds zichtbaarder

Het is een doordeweekse avond. Koud en guur. In het datacenter van Bytesnet op het Zerniketerrein in Groningen brandt nog licht. Er is een werkgeversmarkt aan de gang waar mensen die zich laten omscholen als ICT'er in gesprek zijn met potentiële werkgevers.

Archeologen, leraren, biologen, een arts en zelfs iemand die ooit de opleiding tot klokkenmaker deed zetten hun beste beentje voor. Zo'n twintig vertegenwoordigers van grote en kleinere bedrijven uit de regio Groningen, die permanent op zoek zijn naar ICT'ers, gaan met de kandidaten in gesprek. Het is een soort speeddate om te bepalen of een vervolggesprek de moeite waard is.



Omscholing

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool. Het gaat om het omscholingstraject Make IT work, waar hoogopgeleiden de kans krijgen zich om te laten scholen naar functies als software engineer, cyber security specialist of business analytics specialist. Om een bijdrage te leveren aan het tekort aan ICT'ers op de arbeidsmarkt. De krapte is er al een aantal jaren en neemt toe. Wat doen de bij de werkgeversmarkt aanwezige bedrijven aan het steeds lastiger kunnen vervullen van vacatures?

Ik ben vaak wel met tien in gesprek en dan ben ik blij dat ik er eentje van over houd Henk Bol - Directeur Nordique

Twee markten

Henk Bol uit Groningen is directeur van twee bedrijven, Bol ICT en Nordique. Voor beide onderdelen is hij continue op zoek naar mensen. 'We zijn al een tijdje op twee markten bezig. Ten eerste uiteraard nieuwe klanten, maar we moeten ook naar de arbeidsmarkt kijken. We onderscheiden ons door maatwerk waarbij we het talent van de medewerker als uitgangspunt nemen. Dat is het voordeel van een klein team.'

Het moeilijk werven van personeel begint voor Bol een risico op groei te worden, omdat het een rem zet op het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers.

Vissen in veel vijvers

Voor 2019 zoekt Bol zes nieuwe mensen op het totaal van ongeveer twintig. Dat lijkt niet zoveel, maar er moet wel alles voor uit de kast gehaald worden. 'We vissen in zo veel mogelijk vijvers. En het is echt niet zo dat ik kandidaten één op één binnenhaal. Ik ben vaak wel met tien in gesprek en dan ben ik blij dat ik er eentje van over houd. Soms denk ik dat ik iemand binnen heb, maar dan tekent-ie uiteindelijk toch bij een andere partij.'

Daarom grijpt Bol ieder buitenkansje aan om een ICT-er aan te nemen om zijn omzet niet verder te schaden. 'De huidige situatie kost zeker omzet. Het is heel simpel. Alle tijd die ik aan de arbeidsmarkt moet besteden kan ik niet bij klanten zijn.'

We moeten zorgen dat we zo populair worden dat ze in slaapzakken voor de deur liggen André van Luijn - Vakgroep manager RDW

'Geen vacatures meer'

Bij de RDW, met vestigingen in Groningen en Veendam, zijn ze ook voortdurend bezig de ICT'er voor zich te winnen. Er zijn ongeveer 340 medewerkers in de automatisering werkzaam, waarvan honderd externen. André van Luijn is vakgroep manager en hij heeft een stevige ambitie. 'Ik wil over twee jaar geen vacature meer hoeven plaatsen. We moeten zorgen dat we zo populair worden dat ze in slaapzakken voor de deur liggen.'



Maatschappelijke plicht

Het gaat voor 2019 om tien tot vijftien vacatures en bij RDW kiezen ze voor de strategie om zichtbaarder te worden, vertelt HR-adviseur Celest Latumalea. 'We willen veel meer ons imago laten zien. Via stages, maar ook meer op evenementen en scholen. Het gaat niet alleen om werving. We zien het als onze maatschappelijke plicht om werk te bieden. Je mag bij ons werken voor de BV Nederland. We willen mensen graag motiveren voor onze passie.'



'Vacaturetekst geen dialoog'

Wat Van Luijn betreft heeft het fenomeen vacature wel de langste tijd gehad. 'Het is niet meer van deze tijd. Een vacaturetekst geeft geen dialoog. Het gaat altijd twee kanten op. De klik tussen de persoon, die aan het werk wil en de aanbiedende partij. Daarom willen we mogelijke kandidaten actief benaderen.'

De bedrijfsvoering van RDW heeft er tot nu toe niet onder geleden zegt Van Luijn, maar hij voegt eraan toe dat wel alle moeite gedaan moet worden om dat te voorkomen.

Over vijf jaar nog krapper Professor Harm van Lieshout is lector human capital aan de Hanzehogeschool. Hij deed voor ICT-bedrijven met meer dan honderd medewerkers onderzoek. 'Er is nu zondermeer krapte en over vijf jaar nog meer. Wel is het zeker niet zo dat iedereen die nu afstudeert in de ICT ook onmiddellijk een baan heeft. De ICT innoveert snel waardoor de krapte verandert. Er is nu veel vraag naar software engineers.' ICT jonge sector Wat ook meespeelt is dat de ICT in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouw een jonge sector is met veel ICT-ers die klein begonnen zijn. 'Het vak van werkgever zijn moet je leren. Ben je programmeur dan zoek je vaak een kopie van jezelf, maar dat houdt bij vijf wel op. Dan kun je het niet meer aan. Dan kom jeerachter dat processen als acquisitie en administratie ook ingevuld moeten worden. Dat gegeven kleurt de krapte ook in. De cowboytijd van ruim vijftien jaar geleden, dat iedereen met financiële premies binnengehaald werd, is wel voorbij en nu komt het op andere aspecten aan.'



Ervaren medewerkers lastig

Bij IBM in Groningen kunnen ze het tekort specifiek duiden. Melissa Martoko is voor het internationale bedrijf voortdurend op zoek naar talent voor de Groningse vestiging. 'We hebben het Young Graduate Programma. Dat draait in Groningen en trekt junior-medewerkers uit de hele wereld. Dat komt grotendeels door ons A-merk. Ieder kwartaal start een klas met twintig mensen. Dat levert ons voldoende op. Het vinden van mensen met vijf à zes jaar ervaring is voor ons een stuk lastiger.'

Geld is heel gemakkelijk, maar het is kortetermijnwerk. Het biedt geen structurele oplossing Melissa Martoko - Senior Recruiter IBM

Geld is korte termijn

Meer betalen om de concurrentie af te troeven is volgens Martoko geen optie. 'Geld is heel gemakkelijk, maar het is kortetermijnwerk. Het biedt geen structurele oplossing. We zijn een innovatief bedrijf. Ook op het gebied van technieken en toepassingen in de branche. Daar zullen we nog overtuigender in moeten zijn om dat te laten zien.'



Onvoldoende kwaliteit

Bij de ICT Group, met ook een vestiging in Groningen, zien ze het weer anders. Marco Boeve is operations manager en verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. 'Er is bij ons geen krapte in aantallen, wel als je kijkt naar kwaliteit. Kwaliteit is onvoldoende beschikbaar.'



Passen en meten

Dat geeft het gestaag groeiende bedrijf, voor 2019 zijn twintig tot dertig mensen in de regio Groningen nodig, wel problemen. 'Het is voor de bedrijfsvoering een hele puzzel hoor. Het is vaak passen en meten. De groei moet schaalbaar blijven. We kunnen in een team niet één senior en zes junioren neerzetten. Daarvoor is meer balans nodig.'



Meer honkvast

De ICT Group is vooral bezig met het inregelen en ontwikkelen van de harde techniek. Bijvoorbeeld software in auto's. Volgens Boeve hebben medewerkers die daar aan willen werken een afwijkend profiel van de gemiddelde ICT'er en dat biedt een voordeel. 'Ze zijn meer honkvast en hebben minder behoefte om benaderd te worden door headhunters. Hierdoor hebben we niet zoveel verloop.'

Als we zichtbaarder worden dan kan de buitenwereld ons enthousiasme voor het vak beter zien Marco Boeve - Operations Manager ICT-Group

Ook Boeve is ervan overtuigd dat bekendheid helpt. 'We bestaan al veertig jaar, maar heel veel mensen kennen ons niet. Als we zichtbaarder worden dan kan de buitenwereld ons enthousiasme voor het vak beter zien.'



Hoop op baan

Na anderhalf uur speeddaten worden de lijsten ingevuld en zijn de vinkjes gezet achter de namen van de studenten. Zij gaan de deur uit de duisternis in, hopend op een nieuwe baan. Binnenkort vinden de eerste gesprekken plaats en dan zullen over een aantal maanden weer een aantal banen in de ICT-wereld ingevuld zijn.

Vanuit de IT Academy zullen ze op hun beurt op zoek gaan naar een volgende lichting om een bijdrage aan het terugdringen van de ICT-krapte te blijven leveren.

Lees ook:

- 'Voor iedere IT'er liggen zes banen klaar' (2017)