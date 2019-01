Lokale plannen worden meegenomen in versterkingsoperatie

De gemeentelijke versterkingsplannen moeten worden meegenomen in de operatie om de onveiligste huizen in het aardbevingsgebied het eerst te versterken.

Dat hebben de provincie, de lokale bestuurders en het gasberaad afgesproken met de ambtelijke top van het ministerie van Economische Zaken.

Computermodel

Dat betekent dat niet alleen huizen die volgens het computermodel van de NAM het meest onveilig zijn worden versterkt, maar ook huizen die er bijvoorbeeld vlak naast staan, of huizen die al eerder als onveilig waren beoordeeld.

Capaciteit

Een werkgroep zet de gemeentelijke plannen de komende twee weken op een rijtje. Dan moet per gemeente duidelijk zijn welke huizen het eerst worden bekeken, hoeveel dat kost en hoeveel mankracht dat vergt. Volgens commissaris van de Koning René Paas is beloofd dat de capaciteit er is om dat ook te doen. Officieel is die garantie echter nog niet gegeven.

Ook over de de snelheid van de schadeafhandeling zijn afspraken gemaakt, zegt Paas: 'We trekken alles uit de kast om het werk van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen - red.) te versnellen.'

Vaart

In februari zit de regio weer met minister Wiebes van EZ om tafel. Die afspraak ging donderdag niet door wegens ziekte van Wiebes. Paas is blij dat dankzij deze afpraken de vaart bij de versterking en schadeafhandeling erin blijft.

